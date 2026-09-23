Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevi sürecini anlattı! Dönemin başgardiyanının ifadesi ortaya çıktı

Eski MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümü sonrası başlatılan soruşturma devam ediyor. Soruşturma gündemin önemli başlıkları arasında yer alırken, soruşturma kapsamında adli kontrolle serbest bırakılan dönemin cezaevi başgardiyanı Ömer Vatan'ın ifadesi ortaya çıktı.

Sabah'ın haberine göre, Ömer Vatan, Kozinoğlu'nun öldüğü gün ve yakın çevresinde yaşananları anlattı. Vatan, ilk günlerde Kozinoğlu'nun kısa sürede tahliye olacağını düşündüğünü belirtti.

"BEN BURADA KALAMAM" DİYEREK DİLEKÇE VERMİŞ

Tek kişilik koğuş isteyen Kozinoğlu'nun, odayı gördükten sonra 'Ben burada kalamam' dediğini ve dikeçe verdiğini söyleyen Vatan, Kozinoğlu'nun; Hasan Atilla Uğur ile Hasan Ataman Yıldırım'ın kaldığı koğuşa geçiş sürecini anlattı.

"HASAN ATİLLA UĞUR'U TANIYORUM, SORUN OLMAZ"

Kozinoğlu'nun koğuş değiştirme sırasında, "Hasan Atilla Uğur'u tanıyorum, sorun olmaz" dediğini belirten Vatan, sonrasında naklin gerçekleştiğini söyledi.

"ZATEN KUMPASA GELDİM, YARIN BÜYÜK İHTİMALLE TAHLİYE OLURUM"

Vatan, koğuşa yürüdükleri sırada Kozinoğlu'nun kendisine, "Ben zaten kumpasa geldim, yarın büyük ihtimal tahliye olurum" dediğini belirtti.

"APO'YU BİZ GETİRDİK, O SORGUSUNDA BULUNDU"

Sohbet sırasında Hasan Atilla Uğur'dan 'Apo'yu getiren komutan' olarak bahsedilmesinin üzerine Kozinoğlu'nun buna karşı çıkığını söyleyen Vatan, Kozinoğlu'nun "Yok ya, Apo'yu biz getirdik, o sadece sorgusunda bulundu" dediğini aktardı.

Vatan, Uğur'un kalp hastası olduğuna dair bilgilerinin bulunmadığını sadece idrarından kan geldiği için koğuşa doktorla girdiklerini aktardı.

"BU DA NUMARA YAPIYOR"

Vatan, Uğur'un hastaneye sevk edilmek için durumunu ağır gösterdiğini iddia etti ve "Odaya doktor girdi. Biz üst katta Kaşif Bey ile muhabbet ettik. Kozinoğlu bana Uğur için 'Ya bu da numara yapıyor' dedi.

KOZİNOĞLU'NUN ÖLDÜĞÜ GÜN İZİNLİYMİŞ

Kozinoğlu'nun öldüğü 12 Kasım 2011 günü izinli olduğu için cezaevinde bulunmadığını belirten Vatan, o dönem cezaevine denetime gelen FETÖ'cü denetçilerin kendilerini hedef aldığını da sözlerine ekledi.