Kaşif Kozinoğlu'nun fethi kabir işlemi tamamlandı

Ergenekon soruşturmasında tutuklu bulunduğu sırada, 2011 yılında Silivri'deki cezaevinde yaşamını yitiren eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturma sürüyor. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi üzerine, Kozinoğlu'nun kesin ölüm sebebinin ve ölümünde üçüncü kişilerin müdahalesi bulunup bulunmadığının belirlenmesi amacıyla fethi kabir işlemi tamamlandı. 3 adli tıp uzmanı, 1 kimyager ve 1 otopsi teknikerinden oluşan heyet gözetiminde yapıldı.

KEMİK VE TOPRAK ÖRNEKLERİ ALINDI

Çalışmalar kapsamında Kozinoğlu’nun kabrinden alınan kemik, toprak ve diğer tıbbi örnekler Adli Tıp Kurumu'na götürülüyor. Alınan örneklerin yanı sıra ceza infaz kurumuna ait kamera kayıtları, 112 Acil Çağrı Merkezi ses kayıtları ile hastane evrakının da incelemeye dahil edileceği bildirildi.



Kaynak: DHA | Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır