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Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında yeni gelişme: Enver Altaylı’nın ifadesi alınacak

Eski MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu’nun şüpheli ölümüne ilişkin soruşturmada, cezaevindeki Enver Altaylı’nın ifadesine başvurulacak. Altaylı’ya, Kozinoğlu hakkında yazdığı mektup sorulacak.

Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında yeni gelişme: Enver Altaylı’nın ifadesi alınacak

Eski MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu’nun 2011 yılında Silivri Cezaevi’nde hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturma sürüyor. Soruşturmayı yürüten savcılık, FETÖ hükümlüsü Enver Altaylı’nın ifadesinin alınmasına karar verdi.

Bununla birlikte Altaylı’nın FETÖ elebaşı Gülen’e gönderdiği mektup gündeme geldi.

“ETKİSİZ HALE GETİRİLSİN” MEKTUBU SORULACAK

Sabah’ın haberine göre söz konusu mektupta, Kozinoğlu'nun MİT'in başına geçmesinin FETÖ açısından büyük bir tehdit oluşturacağını ve örgüt için tam bir felaket olacağını vurgulayan Altaylı'nın şu ifadeleri yer alıyor: "Eğer Kâşif Kozinoğlu MİT Müsteşarı olursa, bu durum Cemaat (FETÖ) için tam bir felaket olur... Başbakan nezdinde teşebbüste bulunarak, Kâşif Kozinoğlu'nun etkisiz hale getirilmesi sağlanmalıdır."

Savcılığın, Altaylı’ya mektubun yazılma amacını ve Kozinoğlu’na yönelik bu ifadelerin arka planını soracağı belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
fetö Enver Altaylı Kaşif Kozinoğlu
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