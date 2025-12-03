HABER

Kasım ayında binlerce kaçak ürün ele geçirildi

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube ekipleri tarafından kasım ayında gerçekleştirilen operasyonlarda 30 olaya müdahale edildiği, 38 şüphelinin yakalandığı, 1,6 milyon makaron, yüzlerce litre kaçak içki, silah ve cinsel içerikli ürünlerin ele geçirildiği açıklandı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 01-30 Kasım 2025 tarihleri arasında il genelinde yürütülen çalışmalar kapsamında kaçakçılık, mali suçlar ve organize suç örgütlerine yönelik önemli başarılara imza attı. Yapılan operasyonlarda 30 olay meydana gelirken, 38 şüpheli şahıs yakalandı.

Operasyonlarda 890 paket kaçak sigara, 1 milyon 673 bin 640 adet makaron, 287 kilogram tütün, 3 şişe kaçak içki, 531 litre kaçak içki, 1.238 litre etil alkol, 7 adet içki yapım aroması, 25 adet kaçak cep telefonu, 39 adet çeşitli emtia, 1.574 adet cinsel içerikli ürün ve ilaç, 13 adet sigara sarma makinesi ve kompresör, 62 adet elektronik sigara, 1 adet sahte yabancı geçici ikamet belgesi, 1 ruhsatsız tabanca, 8 mermi, 20 av tüfeği fişeği ve 1 adet av tüfeği ele geçirildi.

Manisa Emniyet Müdürlüğü, kaçakçılık ve suç örgütleriyle mücadelenin kararlılıkla süreceğini bildirdi.Kaynak: İHA

Manisa
