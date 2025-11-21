HABER

Kasım ayında o sahilde denize girdiler!

Balıkesir'in Erdek ilçesinde hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde seyrederken; güzel havayı fırsat bilenler, Çuğra Sahili'nde denize girdi. O anlar kameraya da yansıdı.

Balıkesir'in Erdek ilçesinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesini fırsat bilenler, Çuğra Sahili'nde denize girdi. İlçede hava sıcaklığı 25, deniz suyu sıcaklığı 17 derece olarak ölçüldü.

Kasım ayında o sahilde denize girdiler! 1

DHA'daki habere göre denize girenlerden Işık Ökte, "Erdek'in bu dönemlerdeki sakinliği, benim için vazgeçilmez bir hale geldi. Erdek'in bu mevsimde vazgeçilmez bir sakinliği var.

İstanbul'a iki saat mesafede, Kapıdağ Yarımadası'nın eşsiz doğasıyla çevrili bir yer. Her gelişimde huzur buluyorum. Soğuk suyun da insan sağlığı için faydalı olduğunu düşünüyorum" dedi.

