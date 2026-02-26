Kasım Garipoğlu'nun yalısında çalışıyordu! Test sonucu belli oldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı uyuşturucu soruşturması, Kasım Garipoğlu’nun Boğaz’daki yalısında gerçekleşen partilerde çalışan personelin test sonuçlarıyla yeni bir boyut kazandı. Önceki aşamada barmen, şoför, temizlikçi ve aşçının uyuşturucu testleri pozitif çıkmıştı.

GARSONUN TEST SONUCU DA BELLİ OLDU

Son olarak garsonun test sonucu da belli oldu. Gazeteci Burak Doğan'ın aktardığına göre test sonucu pozitif çıktı.

NE OLMUŞTU?

Soruşturma kapsamında, yalının çeşitli noktalarında uyuşturucu madde düzenekleri tespit edilmiş ve sahte dolarlar ele geçirilmişti. Personel ifadelerinde, partilerin 48 saat süren yoğun katılımlı ve çoğunlukla özel ağırlama yapılan etkinlikler olduğu anlatılmıştı. Garson dahil çalışanların tümü, soruşturma kapsamında itirafçı olarak ifade vermişti.