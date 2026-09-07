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Kasımpaşa Tüneli yanında çıkan yangın korkuttu

Kasımpaşa Sütlüce Tüneli yanında yer alan elektrik panosunda çıkan yangın, tünelin duvarlarında asılı dikey bahçelere sıçradı. Alevli şekilde yanan bahçeler paniğe neden oldu.

Kasımpaşa Tüneli yanında çıkan yangın korkuttu

Yangın, saat 16.00 sıralarında Kasımpaşa Sütlüce Tüneli'nin yanında yer alan bir elektrik panosunda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Kasımpaşa Tüneli yanında çıkan yangın korkuttu 1

KASIMPAŞA'DA TÜNEL YAKININDA KORKUTAN YANGIN

Alevler hızla büyürken yangın, tünelin duvarlarında peyzaj amaçlı yer alan dikey bahçelere sıçradı. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın hızla söndürülürken Sütlüce-Kulaksız yolu güvenlik nedeniyle trafiğe kapatıldı.

Kasımpaşa Tüneli yanında çıkan yangın korkuttu 2

YANGINA MÜDAHALE EDİLDİ

Yangının söndürülmesinin ardından itfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları devam etti. Öte yandan, olay nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu yaşandı.

Kasımpaşa Tüneli yanında çıkan yangın korkuttu 3

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
yangın Kasımpaşa tünel
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