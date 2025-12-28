Bilim alanındaki ismi puritus olan kaşıntı ciltteki hücrelerin ya da cilt ile ilişkili olan sinir hücrelerinin tahriş olmasından kaynaklanmakta olan bir histir. Genel olarak hafif bir yanma gibi deneyimlenebilir. Elektriksel ve düzenli olarak yaşanabilme olasılığı da bulunmaktadır. Bir tür acı olarak deneyimleniyor olması nedeni ile kaşıntı hissi giderilemeyebilir.

Oldukça rahatsız edici bir durum da olabilen kaşıntı, ağrılar, titreşimler, dokunma gibi diğer cilt duyularında olduğu kadar bedenin kendini koruma sistemi olarak da hizmet verebilmektedir. Beden soğuk ya da sıcak bir etki ile karşılaştığı zaman, beklenmeyen bir temas olduğu zaman gibi durumlarda kişiler kaşıntı hissine kapılabilirler.

İleri düzeyde yaşanan, cildi tahriş eden, kontrol edilmesi zor olan, tedavi edilmezse daha ileri seviyelerde sağlık sorunlarına yol açabilecek olan kaşıntı durumu takip edilmelidir. Çünkü sürekli olan kaşıntılar bazı cilt hastalıklarını ya da iç hastalıklarının belirtisi olarak da meydana gelmiş olabilmektedir.

Kaşınan bir yeri kaşımak neden bu kadar rahatlatıcı gelir?

Derideki hücreler ile sinir sisteminin karışık olarak değerlendirilen ilişkisi sonucu ortaya çıkan kaşıntı hissinin meydana gelmesinde birçok sayıda hücre tipi enflamatuvar ve protein aracı görev yapmaktadır. Genel olarak kaşınma hissinin kaynağı kuru cilt olarak kabul edilmektedir. Bu durum da deride yarıklara neden olur ve yerel enflamasyona yol açar.

Kaşınma hissine direnebilmek ve karşı koymak son derece zor olmaktadır. Çünkü kaşınma hissi çok antik olarak değerlendirilen bir tepkidir. Beyinde yer alan talamus bölgesi kaşıntı hissinin kontrol edildiği bölgedir. Bu nedenle de bilinçli olarak kaşınma hissine engel olmak son derece zor kabul edilir.

Vücuttaki kaşınan yer kişi kendine engel olmayıp kaşıdığı zaman rahatlar. Bununla bağlantılı olarak da kişi bir rahatlama hissi elde eder. Kaşınan bir bölgeyi kaşıyan kişi o bölgede yer alan dokunma ve ağrı reseptörlerini tetikleyerek harekete geçirir. Sonuç olarak da yerel ve geçici olan kaşınmaların ve kaşınma hissinin giderilmesi sağlanır.

Örnek olarak deriye vücudun herhangi bir kısmına bir tüy temas ederse ya da örneğin bir sinek veya böcek konarsa geçici ve yerel bir kaşınma hissi meydana gelir. Kişi o bölgeyi kaşıyarak rahatlatır. Kaşınma hissini engelleyebilmek için se bölgeye uzun süreli baskı uygular.

Kaşıntıya neden olan durum bir hastalık ya da kalıcı bir sağlık sorunuysa ve kaşıntı kronikleşmişse mutlaka bir doktora gidilmelidir. Çünkü bu tür yerel ve geçici olmayan kalıcı bir kaşıntı hissi kaşınarak önüne geçilebilir bir his oluşturmaz. Bu kaşıntı hissini kaşıyarak gidermek de mümkün olmaz. Kişi kaşındıkça kaşıntı hissi olan bölge daha çok kaşıntı hissine yol açar.

Kişilere bedeninin herhangi bir bölgesinde kaşınma hissi veren durum açık ve kapanmaya yüz tutmuş kabuk bağlamış bir yara da olabilir. Çünkü kabuk bağlamış olan yaralardaki kabuklar dökülürken etrafında kaşıntı hissi meydana gelebilmektedir. Kaşıntı hissini engelleyebilmek için önerilen bazı durumlar şunlardır: