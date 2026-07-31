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Kaskla içeri girdi, peş peşe ateş açtı! Site başkanına saldırı anı kamerada

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Mersin'de bir tatil sitesinin yönetim kurulu başkanı Murat Özbolat, yönetim odasında kasklı saldırganın silahlı saldırısında yaralandı. Dehşet anları güvenlik kamerasına yansırken, Özbolat'ın yaklaşık bir ay önce de yumruklu ve tekmeli saldırıya uğradığı ortaya çıktı.

Mersin'de bir tatil sitesinin yönetim kurulu başkanı, kasklı saldırgan tarafından silahla vurularak yaralandı. O anlar kameraya yansırken, site başkanı 1 ay önce de yumruklu saldırıya uğramıştı.

Olay, Erdemli ilçesine bağlı Kargıpınarı Mahallesi'ndeki bir tatil sitesinde yaşandı. İddiaya göre, sitenin yönetim kurulu başkanı Murat Özbolat, yönetim odasında oturduğu sırada kapıyı açan kasklı bir şahsın silahlı saldırısına uğradı. Peş peşe bacaklarına ateş açılan Özbolat yaralandı. Odada bulunanlar panik yaşarken durumu 112 Acil Komuta Merkezi'ne bildirdi. Merkez bölgeye sağlık ve jandarma ekiplerini sevk etti. Yaralı, ambulansla ilçe devlet hastanesine kaldırıldı. Jandarma ekipleri ise şüphelinin tespit edilip yakalanması için çalışma başlattı. Olay anı da saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaskla içeri girdi, peş peşe ateş açtı! Site başkanına saldırı anı kamerada 1

"ODAYA GİRİP İKİ EL ATEŞ AÇIP OLAY YERİNDEN AYRILIYOR"

Sitenin güvenlik amiri Selver Kipri, "Bugün izinliydim. Arkadaşlarımdan gelen telefon üzerine hastaneye geldim. Kasklı saldırgan, site başkanımızın bulunmuş olduğu odaya girip iki el ateş açıp olay yerinden ayrılıyor. Kim olduğuna dair herhangi bir fikrimiz yok. Güvenlik güçlerimiz bu konuda gerekli araştırmaları yapıyor, muhakkak bulacaktır. Ama şu an site başkanımız ne yazık ki sağ ayağından kurşun girmiş çıkmış, sol ayağında da diz kapağıyla kalçası arasında bir kurşun var, ameliyata alacaklar. Hayati bir tehlikesi yok ama ne yazık ki sağlığını etkileyecek" dedi.

"YAKIN ZAMANDA YUMRUK VE TEKMELİ SALDIRIYA UĞRAMIŞTI”

Sitenin daha önce müdürlüğünü yapan ardından da yönetim kurulu başkanı seçilen Murat Özbolat, 25 Haziran'da da saldırıya uğramıştı. O olayda ise, sitede yaşayan bir kadın, rahatsız edildiğini öne sürerek Özbolat'tan yardım istedi. İddiaya göre, olay yerine giden Özbolat, M.Y. ile birlikte hareket eden 3 şahıs tarafından saldırıya uğradı. Saldırı sırasında şüphelilerden biri havaya ateş açtı, diğerleri ise yumruk ve tekmelerle saldırdı. Başına da sert bir cisimle vurulan Özbolat, yaralandı. Yaralı, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılarak tedavi edilmişti.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Şevket Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Mersin kask saldırı
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