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Kaskla tartıştığı sürücünün aracına zarar verdi

Mersin'in Tarsus ilçesinde motosiklet sürücüsü, trafikte tartıştığı sürücünün aracına kaskla saldırarak zarar verdi.

Kaskla tartıştığı sürücünün aracına zarar verdi

Olay, Tarsus ilçesi Kaleburcu Mahallesi Takbaş ışıklarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, M.G. (60) kırmızı ışıkta durduğu sırada ani fren yaparak, motosikletin sürücüsü H.A. ile tartıştı. Tartışma sırasında motosiklet sürücüsü H.A.. kaskla araca saldırdı. Hafif ticari aracın ön camını kıran şahsı arkadaşları sakinleştirdi. Aracı zarar gören M.G., polise giderek şikayetçi oldu. Polis ekiplerince H.A. gözaltına alınırken, yaşananlar kameraya saniye saniye yansıdı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Mersin trafik
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