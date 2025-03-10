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Kasklı şüpheli aracı böyle kundaklandı

10.03.2025 17:35
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Mersin'de kask takan bir şüpheli, park halindeki aracı ateşe verdi. O anlar ise çevredeki bir güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kasklı şüpheli aracı böyle kundaklandı

Olay, gece yarısı merkez Akdeniz ilçesi Camili Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, kafasında kask takılı şüpheli bir şahıs, park halinde bulunan hafif ticari aracın yanına geldi. Burada araca yanıcı bir madde döken şüpheli daha sonra ateşe verdi. Parlayarak alev alan araç yanmaya başladı. Şüpheli ise hızla olay yerinden kaçtı. Bir süre sonra çevredekiler yangını fark ederek müdahale etti. Yangın söndürülürken araçta maddi hasar oluştu. Durumun bildirilmesi üzerine polis ekiplerinin şüpheliyi tespit etmek için çalışma başlattığı öğrenildi.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Mersin kundaklama
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