HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Kastamonu'da 328 köy yolu kardan kapalı

Kastamonu'da yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan 328 köy yolunda kar küreme çalışmaları sürüyor.

Kastamonu'da 328 köy yolu kardan kapalı

Kastamonu'da yaklaşık bir haftadır aralıklı olarak devam eden kar yağışı, hayatı olumsuz yönde etkiledi. Kentin yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 2 metreyi geçerken, pek çok köy yolu ulaşıma kapandı. Şehre ilk kar yağdığında toplam 790 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekipleri, kapalı yollarda gece gündüz kar küreme çalışması yaptı. Açılan yollar, devam eden yağışla tekrar kapandı. Ekipler, dün 1085 kilometre yolu ulaşıma açtı. Bu sabah itibarıyla kent genelinde 328 köyün yolu ulaşıma kapalı. Yollarda iş makineleri ile kar küreme çalışmaları sürüyor.

EĞİTİM 1 GÜNLÜK ARA

Öte yandan Kastamonu il merkezi ile Abana, Ağlı, Seydiler, Cide, Çatalzeytin, Küre, Şenpazar ve İnebolu ilçelerinde tüm eğitim kademelerinde eğitime 1 gün süreyle ara verildi. Devrekani ilçesinde ise taşımalı eğitime ara verilmesi kararlaştırıldı. (DHA)

FOTOĞRAFLI

Kastamonu da 328 köy yolu kardan kapalı 1Kaynak: DHA   |   Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Küçükçekmece'de metrobüs yangını! Yolcular tahliye edildiKüçükçekmece'de metrobüs yangını! Yolcular tahliye edildi
Dereye uçan otomobilden son anda atlayarak kurtulduDereye uçan otomobilden son anda atlayarak kurtuldu

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
kar yağışı Kastamonu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İstanbul'ın 5 ilçesinde okullar tatil ilan edildi

İstanbul'ın 5 ilçesinde okullar tatil ilan edildi

Trump'ın elindeki morlukların sebebi belli oldu

Trump'ın elindeki morlukların sebebi belli oldu

Süper Kupa ertelensin talebinde bulunmuşlardı! TFF'den yanıt geldi!

Süper Kupa ertelensin talebinde bulunmuşlardı! TFF'den yanıt geldi!

Boşanır boşanmaz lüks siteye taşındı! Kar manzarası gündem oldu

Boşanır boşanmaz lüks siteye taşındı! Kar manzarası gündem oldu

Kuyumcuya gitmeden dikkat 'Rota değişiyor' tarihi açıkladı!

Kuyumcuya gitmeden dikkat 'Rota değişiyor' tarihi açıkladı!

A101'e Samsung cep telefonu geliyor!

A101'e Samsung cep telefonu geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.