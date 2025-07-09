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Kastamonu'da anız yangını ormana sıçradı; 10 hektar alan zarar gördü

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde anız yangınında alevler ormana sıçradı. Havadan ve karadan yapılan müdahaleyle kontrol altına alınan yangında 10 hektar alan zarar gördü.

Kastamonu'da anız yangını ormana sıçradı; 10 hektar alan zarar gördü

Taşköprü ilçesine bağlı Örenli köyünde tarım arazisindeki balya makinesinden çıkan kıvılcımın sapları tutuşturması sonucu öğle saatlerinde anız yangını çıktı. Rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayılan alevler, yakındaki ormana da sıçradı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ile itfaiye ekipleri sevk edildi. İlçede hazır bulundurulan yangın söndürme helikopteri de söndürme çalışmasında kullanıldı. Ekiplerin çalışması sonucu yangın kontrol altına alınırken, soğutma çalışmaları ise devam ediyor. İlk belirlemelere göre yangında, yaklaşık 10 hektar alan zarar gördü.

(DHA)

Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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Taşköprü
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