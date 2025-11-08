HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Kastamonu'da baba tartıştığı oğlunu silahla vurarak öldürdü

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde bir şahıs, tartıştığı oğlunu silahla vurarak öldürdü. Baba H.Ç. ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Kastamonu'da baba tartıştığı oğlunu silahla vurarak öldürdü

Olay, Taşköprü ilçesi Kuyluş köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.Ç. ile oğlu Önder Ç. (42) arasında evde bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ile H.Ç., evde bulunan silahla oğlu Önder Ç'ye ateş etti. Olayda ağır yaralanan Önder Ç., olay yerine gelen sağlık ekiplerince Taşköprü Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kastamonu da baba tartıştığı oğlunu silahla vurarak öldürdü 1

BABA, JANDARMA EKİPLERİNCE GÖZALTINA ALINDI

Hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayan Önder Ç. hayatını kaybetti. Olayın ardından jandarma ekipleri, Kuyluş köyünde güvenlik önlemleri alarak, incelemelerde bulundu. Baba H.Ç. ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Kastamonu da baba tartıştığı oğlunu silahla vurarak öldürdü 2

(İHA)
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Muğla'da eş zamanlı "Huzur ve Güvenlik" uygulamasıMuğla'da eş zamanlı "Huzur ve Güvenlik" uygulaması
Uludağ'da kayıp alarmı! 4 çocuktan iyi haber geldiUludağ'da kayıp alarmı! 4 çocuktan iyi haber geldi

Anahtar Kelimeler:
cinayet Kastamonu baba
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Salim Güran katilin ismini verdi: "Kabak gibi ortada"

Salim Güran katilin ismini verdi: "Kabak gibi ortada"

Profesörden tepki çeken 10 Kasım paylaşımı

Profesörden tepki çeken 10 Kasım paylaşımı

Victor Osimhen'e 150 milyon Euro teklif! Galatasaray'ın kafası şimdi çok ama çok karışacak...

Victor Osimhen'e 150 milyon Euro teklif! Galatasaray'ın kafası şimdi çok ama çok karışacak...

Oyunculuğu bırakıp maneviyata yönelmişti! Yıllar sonra ortaya çıktı

Oyunculuğu bırakıp maneviyata yönelmişti! Yıllar sonra ortaya çıktı

'Bu tarihi yazın' Asgari ücret için 'Hükümet bunu istiyor ama...'

'Bu tarihi yazın' Asgari ücret için 'Hükümet bunu istiyor ama...'

18 milyonluk aracın kapısı kilitlendi, iş insanı az kalsın yanarak ölüyordu

18 milyonluk aracın kapısı kilitlendi, iş insanı az kalsın yanarak ölüyordu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.