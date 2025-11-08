Kastamonu'da baba tartıştığı oğlunu silahla vurarak öldürdü

Olay, Taşköprü ilçesi Kuyluş köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.Ç. ile oğlu Önder Ç. (42) arasında evde bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ile H.Ç., evde bulunan silahla oğlu Önder Ç'ye ateş etti. Olayda ağır yaralanan Önder Ç., olay yerine gelen sağlık ekiplerince Taşköprü Devlet Hastanesine kaldırıldı.

BABA, JANDARMA EKİPLERİNCE GÖZALTINA ALINDI

Hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayan Önder Ç. hayatını kaybetti. Olayın ardından jandarma ekipleri, Kuyluş köyünde güvenlik önlemleri alarak, incelemelerde bulundu. Baba H.Ç. ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır