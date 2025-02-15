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Kastamonu'da bir ilk! 25 yıllık görme kaybı son buldu!

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
15.02.2025 11:29
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Kastamonu Üniversitesi Tıp Fakültesi ile Eğitim ve Araştırma Hastanesi iş birliğiyle kentte ilk kez katarakt ile birlikte kombine göz kornea nakli yapıldı.

Kastamonu'da bir ilk! 25 yıllık görme kaybı son buldu!

25 yıl önce geçirdiği iş kazası nedeniyle sol gözünde ağır görme kaybı yaşayan hasta, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göz Polikliniği'ne başvurdu. Yapılan muayenede, hastanın korneasının enfeksiyon nedeniyle delinme aşamasında olduğu, kornea üzerinde et büyümesi (pterjium) ve katarakt bulunduğu belirlendi.

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Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Firdevs Örnek ile Dr. Öğretim Üyesi Barış Kömür tarafından gerçekleştirilen yaklaşık 2 saatlik operasyonla hastaya aynı anda katarakt ameliyatı, göz içi lens implantasyonu, pterjium temizleme ve kornea nakli yapıldı. Kentte ilk kez gerçekleştirilen kombine katarakt ve kornea nakli ameliyatı başarılı geçti. Ameliyat sonrası hastanın görme kabiliyetini yeniden kazandığı belirtildi.

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Nakil ameliyatını gerçekleştiren Dr. Öğretim Üyesi Barış Kömür, "Görmenin sağlanması için kornea ve lensin saydam olması gerekmektedir. Gözün diğer katmanları sağlıklı olmasına rağmen, 25 sene önce iş kazası sonrası sol gözünde ağır görme azlığı, geçirilmiş olan enfeksiyonlara bağlı olarak delinmekte olan kornea ve kornea üzerine yürümüş et (pterjium) ile gelişmiş olan kataraktı bulunan hastada, katarakt ameliyatı ve göz içi lens implantasyonu yapılmasını takiben organ bağışı yapan bir kişiden alınmış kornea başarılı bir şekilde nakledildi" dedi.

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Kornea Nakil Merkezi Sorumlusu Dr. Barış Kömür, hastaya nakledilen korneanın Konya'daki göz bankasından temin edildiğini belirterek, "Geçtiğimiz aylarda hastanemiz bünyesinde açılan Kornea Nakil Merkezi sayesinde, uzun zamandır korneasındaki hastalığa bağlı olarak bulanık görme sorunu yaşayan ve travmatik kataraktı olan hastamıza katarakt ile birlikte kornea nakli yapılmasını kararlaştırdık. Gerekli hazırlıkların tamamlanmasının ardından ameliyat başarılı bir şekilde gerçekleştirildi" ifadelerini kullandı.

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İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Çağdaş Derdiyok, Kastamonu'da ilk kez gerçekleştirilen ameliyat nedeniyle Prof. Dr. Firdevs Örnek ve Dr. Öğretim Üyesi Barış Kömür'ü tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

(İHA)

Anahtar Kelimeler:
görme kaybı
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