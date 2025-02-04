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Kastamonu'da bir ilk: Tüm iç organları ters konumdaydı! Dünyada nadir görülüyor

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
04.02.2025 11:33
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Kastamonu'da doğuştan tüm iç organları ters konumda bulunan bir hastaya, kapalı yöntemle safra kesesi ameliyatı yapıldı. Nadir görülen bu vakada, başarılı operasyon sayesinde hasta sağlığına kavuştu.

Kastamonu'da bir ilk: Tüm iç organları ters konumdaydı! Dünyada nadir görülüyor

Kastamonu'da bir ilk... Doğuştan tüm iç organları ters konumda bulunan (situs inversus totalis) bir hastaya laparoskopik (kapalı) safra kesesi ameliyatı gerçekleştirildi. Türkiye'de ve dünyada nadir görülen bu vakada, hastanın kalp, karaciğer, mide ve diğer iç organlarının ayna görüntüsü şeklinde ters konumda olduğu belirtildi.

Sol tarafındaki ağrı şikâyetiyle hastaneye başvuran hastanın, yapılan tetkikler sonucunda safra kesesi taşına bağlı ağrı yaşadığı tespit edildi. Daha önceki tetkiklerinde organlarının ters yerleşimli olduğunu bilen hasta, doktoruna güvenerek ameliyatı olmak istediğini ifade etti.

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Hastanın geçmişinde akciğer hava yollarında genişleme (bronşiektazi) ve önceki ameliyatında akciğer kanaması yaşadığı tespit edilince, muhtemel riskleri en aza indirmek amacıyla ameliyat farklı bir yöntemle yapıldı. Anestezi ve Reanimasyon ekibi yönetiminde, hasta tam uyutulmadan belden uyuşturularak operasyona alındı.

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Situs inversus vakalarında safra kesesi ameliyatı teknik olarak farklılık gösterdiğinden ve tam uyutulmadan yapıldığında karın içi havalanması sınırlı olabileceğinden, operasyon büyük deneyim gerektirdi. Ameliyat başarılı bir şekilde tamamlandı. Hastanın ameliyat sonrası dikişleri alınıp kontrolleri yapıldı ve sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

(İHA)

Anahtar Kelimeler:
Kastamonu organ
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