HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Kastamonu'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Kastamonu'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Yeniköy Farkuşa Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yangına helikopter ile Orman İşletme Müdürlüğü arazözleri, Hanönü, Taşköprü ve Kastamonu Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti.

Mahalleye yakın alanda çıkan yangının evlere sıçramaması için ekipler ile vatandaşlar yoğun çaba gösterdi.

Kontrol altına alınan yangında 5 hektardan fazla ormanlık alan zarar gördü.

Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor. (AA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bitlis'te yalnız yaşayan kişi evinde ölü bulunduBitlis'te yalnız yaşayan kişi evinde ölü bulundu
Acı olay! Bina üzerine devrildi, operatör hayatını kaybettiAcı olay! Bina üzerine devrildi, operatör hayatını kaybetti

Anahtar Kelimeler:
Kastamonu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Okan Buruk, sezonun ilk maçı öncesi takımdaki ayrılığı açıkladı! "Bizimle olmayacak"

Okan Buruk, sezonun ilk maçı öncesi takımdaki ayrılığı açıkladı! "Bizimle olmayacak"

Yer: İstanbul! Lüks rezidansta dehşet

Yer: İstanbul! Lüks rezidansta dehşet

Genç dalgıç temizlik için girdiği suda hayatını kaybetti

Genç dalgıç temizlik için girdiği suda hayatını kaybetti

Çanakkale'de orman yangını! Şehir dumanlar altında kaldı

Çanakkale'de orman yangını! Şehir dumanlar altında kaldı

Orman yolunda cesedi bulunan üniversiteli Teslime ile ilgili flaş detay! Anne ve babası için uzaklaştırma kararı almış

Orman yolunda cesedi bulunan üniversiteli Teslime ile ilgili flaş detay! Anne ve babası için uzaklaştırma kararı almış

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.