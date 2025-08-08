Kastamonu'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Yeniköy Farkuşa Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yangına helikopter ile Orman İşletme Müdürlüğü arazözleri, Hanönü, Taşköprü ve Kastamonu Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti.

Mahalleye yakın alanda çıkan yangının evlere sıçramaması için ekipler ile vatandaşlar yoğun çaba gösterdi.

Kontrol altına alınan yangında 5 hektardan fazla ormanlık alan zarar gördü.

Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor. (AA)