Kastamonu'da çıkan orman yangınında 7,5 dönüm alan zarar gördü

Olay, Kastamonu'nun Tosya ilçesi Çukur köyü Süynük yaylası mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı.

KASTAMONU'DA ORMAN YANGINI

Kısa sürede büyüyen yangını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

KONTROL ALTINA ALINARAK SÖNDÜRÜLDÜ

Helikopter desteğiyle başlatılan söndürme çalışması neticesinde yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında yaklaşık 7,5 dönüm alan zarar gördü. Ekiplerin soğutma çalışması devam ederken yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır