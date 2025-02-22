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  4. Kastamonu'da dağdan kopan taşlar yola düştü! Binalar tahliye edildi

Kastamonu'da dağdan kopan taşlar yola düştü! Binalar tahliye edildi

22.02.2025 19:37
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Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde dağdan kopan taşlar, caddeye düştü. Heyelan sebebiyle 3 bina tahliye edildi.

Kastamonu'da dağdan kopan taşlar yola düştü! Binalar tahliye edildi

Meteoroloji Müdürlüğünün turuncu kod ile uyarıda bulunduğu Kastamonu’da yoğun kar yağışı etkisini gösteriyor. Kar yağışının etkili olduğu Kastamonu’nun İnebolu ilçesinde heyelan meydana geldi. Meteoroloji Müdürlüğü rasathanesinin bulunduğu tepelik alanda meydana gelen heyelanda, dağdan kopan taş parçaları caddeye düştü.

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Taş ve toprak kütlelerinin yuvarlandığı bölgedeki 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu ile Sahil Güvenlik Komutanlığına ait lojman, İnebolu Şoförler ve Otomobilciler Odasına ait bina ile İnebolu Öğretmenevine ait bahçe bölümü, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekiplerinin incelemesinin ardından tahliye edildi. Ekiplerin diğer binalarla ilgili çalışmalarının ise devam ettiği öğrenildi.

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Öte yandan, tahliye edilen 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu ekiplerinin İnebolu Devlet Hastanesi’nde hizmet vereceği öğrenildi.

(İHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
meteoroloji Kastamonu
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