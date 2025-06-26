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Kastamonu'da drift yapan ehliyetsiz sürücüye 68 bin 204 lira ceza

Kastamonu'da muayenesi bulunmayan otomobille drift yapan ehliyetsiz sürücüye 68 bin 204 lira para cezası uygulandı.

Kastamonu'da drift yapan ehliyetsiz sürücüye 68 bin 204 lira ceza

Kuzeykent Mahallesi'nde bir kişinin otomobiliyle drift yaparak çevreyi rahatsız etmesi üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince inceleme başlatıldı.

Bu kapsamda kimliği tespit edilen sürücünün, ehliyetinin olmadığı, aracın muayenesinin bulunmadığı belirlendi.

Sürücüye, muayenesi bulunmayan araçla trafiğe çıkma, ehliyetsiz araç kullanma ve drift yapmak suçlarından 68 bin 204 lira para cezası uygulandı.

Araç trafikten men edildi. (AA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Kastamonu Drift
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