HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Kastamonu'da feci kaza! Hayatını kaybedenlerin sayısı 4’e yükseldi

Kastamonu’nun Tosya ilçesi D-100 karayolunda su birikintisi sebebiyle savrulan otomobilin karıştığı kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 4’e yükseldi.

Kastamonu'da feci kaza! Hayatını kaybedenlerin sayısı 4’e yükseldi

Kaza, 19 Temmuz’da Tosya ilçesi D-100 karayolu Yapraklı Kavşağı alt geçidinde meydana geldi.

KASTAMONU'DA FECİ KAZA

Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametine seyreden ve sürücüsü henüz belirlenemeyen 34 BA 5323 plakalı otomobil, alt geçitte yağışın ardından biriken su sebebiyle savrularak bariyerlere çarpıp, yolun karşı istikametine geçti. Bu sırada Samsun istikametine seyir halinde olan İ.U. idaresindeki 55 AHS 500 plakalı tır, bir anda karşısına çıkan otomobille çarpıştı.

HAYATINI KAYBEDENLERİN SAYISI 4'E YÜKSELDİ

Kastamonu da feci kaza! Hayatını kaybedenlerin sayısı 4’e yükseldi 1

Kazada otomobildeki 3 kişi olay yerinde hayatını kaybederken, 4 kişi de ağır yaralandı. Morga kaldırılan cenazelerin kimlikleri yapılan incelemelerin ardından tespit edildi.

Kastamonu da feci kaza! Hayatını kaybedenlerin sayısı 4’e yükseldi 2

Kazada sürücü Yavuz Selim Kalkışım, Erol Işıldak ve 7 yaşındaki Asel Deniz Kalkışım hayatını kaybederken, yaralanan Çiğdem Kakışım, V.I., O.Y.K. ve U.A.K.’ın tedavi altına alındı.

Kastamonu da feci kaza! Hayatını kaybedenlerin sayısı 4’e yükseldi 3

Tedavileri süren yaralılardan Çiğden Kalkışım da 14 günlük yaşam savaşına yenik düşerek hayatını kaybetti. Çiğden Kalkışım’ın hayatını kaybetmesi ile feci kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 4’e yükseldi.

(İHA)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bakan Kurum'dan iki kardeşe teşekkür...Bakan Kurum'dan iki kardeşe teşekkür...
200 bin liralık alkol çaldılar: "Hepsini içtik"200 bin liralık alkol çaldılar: "Hepsini içtik"

Anahtar Kelimeler:
Kastamonu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Honda'dan Türkiye'ye dev yatırım! Yüzlerce kişi çalışacak

Honda'dan Türkiye'ye dev yatırım! Yüzlerce kişi çalışacak

Sekreter tutan bile var 'Peşinden koşuyoruz'

Sekreter tutan bile var 'Peşinden koşuyoruz'

Sosyal medya bu videoları konuşuyor! Market çalışanları yorgunluktan bayılıyor

Sosyal medya bu videoları konuşuyor! Market çalışanları yorgunluktan bayılıyor

Ailesini uyurlarken katletmiş! 6-7 milyon TL iddiası...

Ailesini uyurlarken katletmiş! 6-7 milyon TL iddiası...

Evine balkondan girdi, kalbinden vurdu!

Evine balkondan girdi, kalbinden vurdu!

Gündem yaratacak paylaşım: "İnfazı geri bırakılmalı"

Gündem yaratacak paylaşım: "İnfazı geri bırakılmalı"

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.