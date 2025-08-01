Kastamonu'da feci kaza! Hayatını kaybedenlerin sayısı 4’e yükseldi

Kaza, 19 Temmuz’da Tosya ilçesi D-100 karayolu Yapraklı Kavşağı alt geçidinde meydana geldi.

KASTAMONU'DA FECİ KAZA

Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametine seyreden ve sürücüsü henüz belirlenemeyen 34 BA 5323 plakalı otomobil, alt geçitte yağışın ardından biriken su sebebiyle savrularak bariyerlere çarpıp, yolun karşı istikametine geçti. Bu sırada Samsun istikametine seyir halinde olan İ.U. idaresindeki 55 AHS 500 plakalı tır, bir anda karşısına çıkan otomobille çarpıştı.

HAYATINI KAYBEDENLERİN SAYISI 4'E YÜKSELDİ

Kazada otomobildeki 3 kişi olay yerinde hayatını kaybederken, 4 kişi de ağır yaralandı. Morga kaldırılan cenazelerin kimlikleri yapılan incelemelerin ardından tespit edildi.

Kazada sürücü Yavuz Selim Kalkışım, Erol Işıldak ve 7 yaşındaki Asel Deniz Kalkışım hayatını kaybederken, yaralanan Çiğdem Kakışım, V.I., O.Y.K. ve U.A.K.’ın tedavi altına alındı.

Tedavileri süren yaralılardan Çiğden Kalkışım da 14 günlük yaşam savaşına yenik düşerek hayatını kaybetti. Çiğden Kalkışım’ın hayatını kaybetmesi ile feci kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 4’e yükseldi.

(İHA)