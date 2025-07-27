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Kastamonu'da feci kaza! Otomobil biçerdöverin altında kaldı: 1 ölü

Kastamonu'da otomobil, karşı yönden gelen biçerdöverin altında kalarak ezildi. Kazada araç sürücüsü hayatını kaybetti. Kaza sonrası yansıyan görüntüler, feci kazanın vahametini ortaya koydu.

Kastamonu'da feci kaza! Otomobil biçerdöverin altında kaldı: 1 ölü

Edinilen bilgiye göre, il merkezine bağlı Çakıllı köyünde Sefer Akkaya (60) yönetimindeki 19 BC 420 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Erken E. idaresindeki 37 12 22001 plakalı biçerdöverle çarpıştı.

Kastamonu da feci kaza! Otomobil biçerdöverin altında kaldı: 1 ölü 1

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Biçerdöverin altına girerek ezilen otomobilin sürücüsü Sefer Akkaya olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kastamonu da feci kaza! Otomobil biçerdöverin altında kaldı: 1 ölü 2

Cumhuriyet savcısının ve Olay Yeri İnceleme ekiplerinin incelemesinin ardından Akkaya'ın cansız bedeni, itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkartıldı.

Kastamonu da feci kaza! Otomobil biçerdöverin altında kaldı: 1 ölü 3

Akkaya'nın cenazesi, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kastamonu da feci kaza! Otomobil biçerdöverin altında kaldı: 1 ölü 4

30 METRE FREN İZİ

Yaklaşık 30 metre fren izinin tespit edildiği kaza yerindeki otomobil ise, çekici marifetiyle bulunduğu yerden alınarak yediemin otoparkına çekildi.

Kastamonu da feci kaza! Otomobil biçerdöverin altında kaldı: 1 ölü 5

Biçerdöverin sürücüsü Erkan E. de jandarma ekiplerince ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

(İHA)
Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Kastamonu kaza
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