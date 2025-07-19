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Kastamonu’da feci ölüm! Sahilde güneşlenen kadını iş makinesi ezdi

Kastamonu'nun Abana ilçesinde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Sahilde güneşlenen 65 yaşındaki kadının üzerinden iş makinesi geçti. İş makinesinin altında kalan kadın olay yerinde feci şekilde can verdi.

Kastamonu’da feci ölüm! Sahilde güneşlenen kadını iş makinesi ezdi

Kastamonu'nun Abana ilçesinde sahilde dinlenen kadın, temizlik yapan iş makinesinin altında kalarak hayatını kaybetti.

Olay, Abana ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sahilde güneşlenmek için uzanan kadın, bölgede temizlik yapan Devlet Su İşleri'ne (DSİ) iş makinesinin altında kalarak feci şekilde can verdi. İş makinesi operatörünün fark etmeyerek ezdiği kadının hayatını kaybetmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hayatını kaybeden kadının yanında kimliğinin bulunmadığı ve telefonunun da kırıldığı tespit edildi.

Kastamonu’da feci ölüm! Sahilde güneşlenen kadını iş makinesi ezdi 1

Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından kadının cenazesi morga kaldırıldı. İş makinesi operatörü ekipler tarafından polis merkezine götürüldü. Kadının kimliğinin tespit edilmesi için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Kastamonu’da feci ölüm! Sahilde güneşlenen kadını iş makinesi ezdi 2

MORGDA YAPILAN PARMAK İZİN İNCELEMESİYLE ORTAYA ÇIKTI

Morgda yapılan parmak izi incelemesiyle hayatını kaybeden kadının 65 yaşındaki Nergiz Acar olduğu tespit edildi. Nergiz Acar'ın morgdaki otopsi işlemleri sürerken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kastamonu’da feci ölüm! Sahilde güneşlenen kadını iş makinesi ezdi 3

Kastamonu’da feci ölüm! Sahilde güneşlenen kadını iş makinesi ezdi 4

Kastamonu’da feci ölüm! Sahilde güneşlenen kadını iş makinesi ezdi 5Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

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Kastamonu haberler iş makinesi sahil
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