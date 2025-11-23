HABER

Kastamonu'da gölette boğulan kişinin cansız bedenine ulaşıldı

Kastamonu'nun Daday ilçesindeki gölette bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Kastamonu'da gölette boğulan kişinin cansız bedenine ulaşıldı

Alınan bilgiye göre, aracıyla Yumurtacı Göleti'ne gelen 53 yaşındaki Fikri Balcı'nın suya girdiğini ve gözden kaybolduğunu görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ile Kastamonu İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri yönlendirildi.

AFAD dalgıç ekibinin suda yaptığı çalışmalar sonucunda Balcı'nın cansız bedenine kıyıdan beş metre uzaklıkta ulaşıldı.

Balcı'nın cenazesi, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kastamonu
