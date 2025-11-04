HABER

Kastamonu'da kaybolan anne ve 5 yaşındaki oğluna ne oldu? Her yerde aranıyorlar!

Kastamonu'da evden ayrıldıktan sonra bir daha kendilerinden haber alınamayan anne ve oğlu için arama çalışması başlatıldı. Gece boyunca devam eden çalışmalara ailenin yakınları ve köylüler de destek verdi. Dron ve köpeklerle yapılan çalışmalarda şu ana kadar anne ve oğluna ait bir ize rastlanılamadı.

Kastamonu'da edinilen bilgiye göre, Bozkurt ilçesindeki ikametlerinden ayrılan Huriye Helvacı ve oğlu Osman Helvacı'dan bir daha haber alınamadı. Yakınlarının 112 Acil'e yaptığı ihbar üzerine İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), Kastamonu Emniyet Müdürlüğü, Kastamonu Jandarma Komutanlığı, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve komando birlikleri bölgeye sevk edildi.

Yapılan çalışmada anne ve oğlunun en son akşam saatlerinde Kocacam köyü civarında görüldüğü tespit edildi. Huriye Helvacı ve oğlu Osman Helvacı'nın (5) mantar toplamak için evinden ayrıldığı ihtimali üzerinde duran ekipler, bölgede arama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Gece boyunca devam eden çalışmalara ailenin yakınları ve köylüler de destek verdi. Dron ve köpeklerle yapılan çalışmalarda şu ana kadar anne ve oğluna ait bir ize rastlanılamadı.

Arama çalışmalarına katılan Muharrem Tavukoğlu, "Bütün arkadaşlarımızla, gençlerimizle birlikte en son görüldüğü alana geldik, arama çalışmalarımızı gece boyunca sürdürüyoruz. Dağ taşı arıyoruz. Saat şu an 02.00 oldu. Aramaya devam ediyoruz, inşallah sağ salim bulunuz. En son anne ve oğlu Kocaçam köyünde görülmüş. Birkaç yerde daha gördüklerini söyleyenler var ama henüz bir ize daha rastlayamadık. Bulmaya çalışıyoruz, eğer bulamazsak yarın arama çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.Kaynak: İHA

