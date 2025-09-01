HABER

Kastamonu'da otomobil bariyerlere çarptı: 2'si ağır 5 yaralı

Kastamonu'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde bariyerlere çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı.

Kaza, Kastamonu-Ankara karayolu Kastamonu Havalimanı kavşağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kastamonu istikametinde seyir halinde olan N.S. idaresindeki 37 PH 345 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde demir bariyerlere çarptı. Kazada sürücü ile araçta bulunan S.Z., N.Y., N.K. ve C.K. yaralandı.

VATANDAŞLAR HABER VERDİ SAĞLIK EKİPLERİ MÜDAHALE ETTİ

Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, çevre hastanelere kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan ikisinin hayati tehlikesinin olduğu belirtildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

