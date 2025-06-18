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Kastamonu’da otomobil bariyerlere çarptı: 3 yaralı

Kastamonu’nun Tosya ilçesi D100 karayolunda otomobilin bariyerlere çarpması neticesinde meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Kastamonu’da otomobil bariyerlere çarptı: 3 yaralı
Melih Kadir Yılmaz

Kaza, dün gece saatlerinde Kastamonu’nun Tosya ilçesi D100 karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun istikametinde seyir halinde olan H.K. idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde bariyerlere çarparak refüje savruldu. Kazada sürücü ile araçta yolcu olarak bulunan C.G. ve ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Tosya Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Kastamonu kaza
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