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  4. Kastamonu’da otomobil su kanalına uçtu! Yaralılar var

Kastamonu’da otomobil su kanalına uçtu! Yaralılar var

06.03.2025 18:34
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Kastamonu’nun Tosya ilçesi D100 karayolunda otomobilin şarampole uçması neticesinde meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Kastamonu’da otomobil su kanalına uçtu! Yaralılar var

Kaza, Tosya ilçesi D100 karayolu Ortalıca köyü mevkiinde medyana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde yoldan çıkan otomobil şarampoldeki su kanalına düştü. Kazada, 1’i çocuk 4 kişi yaralandı.

HASTANEYE KALDIRILDILAR

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralılar Tosya Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Kastamonu
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