HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Kastamonu’da 'patpat' kazası: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde tarım aracının devrilmesi neticesinde sürücü hayatını kaybetti, eşi ağır yaralandı. Feci kazada hayatını kaybeden Mehmet Battal'ın cenazesi morga kaldırıldı.

Kaza, Bozkurt ilçesi Günvakti köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Battal idaresindeki 'patpat' diye tabir edilen tarım aracı şarampole devrildi. Şarampolde sürüklenen patpatın altında kalan sürücü olay yerinde hayatını kaybederken, araçta bulunan eşi Dila Battal ise ağır yaralandı.

SÜRÜCÜ HAYATINI KAYBETTİ EŞİ AĞIR YARALANDI

Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Dila Battal, Bozkurt Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Battal daha sonra Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Feci kazada hayatını kaybeden Mehmet Battal'ın cenazesi morga kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Kastamonu kaza
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.