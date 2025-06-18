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Kastamonu’da sahte para operasyonu: 2 gözaltı

Kastamonu’da polis ekipleri tarafından arama yapılan 3 ikamette sahte para ele geçildi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kastamonu’da sahte para operasyonu: 2 gözaltı

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kastamonu’da meydana gelen parada sahtecilik olayıyla ilgili çalışma başlattı. İlk olarak sahte paraları piyasaya süren şahısların kimliklerini tespit edildi.

2 ŞAHIS GÖZALTINI ALINDI

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından şahıslara ait 3 ayrı ikamette arama yapıldı. Aramada 35 adet sahte 100 TL’lik banknot, 1 adet av tüfeği ile 35 adet fişek ele geçirdi. Gözaltına alınan 2 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

(İHA)

18 Haziran 2025
18 Haziran 2025

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Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır
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Anahtar Kelimeler:
Kastamonu sahte para
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