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  4. Kastamonu'da silahlı kavga! 1 kişi hayatını kaybetti

Kastamonu'da silahlı kavga! 1 kişi hayatını kaybetti

03.04.2025 17:36
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Kastamonu'nun Tosya ilçesinde çıkan kavgada 1 kişi tüfekle vurularak öldürüldü.

Kastamonu'da silahlı kavga! 1 kişi hayatını kaybetti

Hacıpir Mahallesi'nde H.K. ile Mustafa Bırtlak arasında henüz belirlenemeyen nedenle bir tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine H.K, yanındaki tüfekle Bırtlak'ı vurdu.

Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından Tosya Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Bırtlak, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Zanlı H.K, suç aleti tüfekle birlikte polis tarafından gözaltına alındı. (AA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Kastamonu silah
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