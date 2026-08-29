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Kastamonu'da tadilat yapılan köy evi çöktü, içeride mahsur kalarak yaralanan 5 kişi kurtarıldı

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde tadilat yapılan iki katlı köy evinin çökmesi neticesinde içerde mahsur kalan 5 kişi yaralı kurtarıldı. Olay sırasında evde yanan mutfak tüpü ve soba sebebiyle yangın çıktı. Yangın vatandaşların müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Kastamonu'da tadilat yapılan köy evi çöktü, içeride mahsur kalarak yaralanan 5 kişi kurtarıldı

Olay, Kastamonu'nun Taşköprü ilçesi Kirazcık köyü Oruçlu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tadilat yapılan Hüseyin Tellioğlu'na ait iki katlı ahşap ev henüz belirlenemeyen sebeple çöktü. Olay sırasında evde bulunan Şinasi T., Ünzile T., Gülsen Ö., Şerife K. ve Bilal T. çöken evin altında kaldı. Olayı gören vatandaşlar, evdekilerin yardımına koştu. İçeride bulunan 3 kişi vatandaşlar tarafından kurtarılırken, 2 kişi de kendi imkanlarıyla dışarı çıktı. Olay sırasında evde yanan mutfak tüpü ve soba sebebiyle yangın çıktı. Yangın vatandaşların müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Kastamonu da tadilat yapılan köy evi çöktü, içeride mahsur kalarak yaralanan 5 kişi kurtarıldı 1

KÖY EVİ ÇÖKTÜ: İÇERİDE MAHSUR KALARAK YARALANAN 5 KİŞİ KURTARILDI

112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine itfaiye, AFAD, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine intikal eden sağlık ekipleri tarafıdan ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Taşköprü Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kastamonu da tadilat yapılan köy evi çöktü, içeride mahsur kalarak yaralanan 5 kişi kurtarıldı 1

"ALLAH'A ŞÜKÜRLER OLSUN, CAN KAYBI YOK"

Ev sahibi Hüseyin Tellioğlu'nun damadı Ertuğrul Köse, evin çok eski olması sebebiyle tavan kısmında ve fırın kısmında tadilat yapıldığını belirterek, "Burası benim kayınpederimin evi. Sabah biz de buradaydık. Evde tadilat yapılıyordu. Ondan sonra evden bir ses geldi. İçeride kadınlar vardı, biz de kapının önündeydik. Sonra ev bu şekilde yan yattı. Tüp ve soba da yanıyordu. O arada biz de içeri girip içeridekileri çıkarttık. Sonra tüp ya da sobanın olduğu yerden bir yangın çıktı. Sonra hortumla falan su tutarak yangını söndürdük.
Kastamonu da tadilat yapılan köy evi çöktü, içeride mahsur kalarak yaralanan 5 kişi kurtarıldı 3

O arada içeride bulunan eşimi, baldımızı, kayınvalidemi çıkarttık. Ön taraftakiler kendi imkanlarıyla çıktı. Ufak tefek sıkıntıları var ama Allah'a şükür, ciddi bir problemleri yok. Ev alt kısmındaki ceviz ağacına yaslandı, içerideki büyük odun parçaları tuttu. Onları o kurtardı. Ev de 40-50 yıllık. Fırını yıkmıştık. Bu taşları fırından çıkarttık. Dengesini bu mu bozdu, bilemiyoruz. Allah'a şükürler olsun, can kaybı yok" dedi.
Kastamonu da tadilat yapılan köy evi çöktü, içeride mahsur kalarak yaralanan 5 kişi kurtarıldı 4

Jandarma ekipleri çöken evde incelemelerde bulundu.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Kastamonu tadilat deprem anında bina çökmesi
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