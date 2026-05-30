Kastamonu'da trafik kazası! Yaralılar var

H.D. (73) idaresindeki otomobil, Ş.A. (47) yönetimindeki otomobil ve F.S'nin (27) kullandığı hafif ticari araç, Yukarıçayırcık köyü mevkisinde çarpıştı.

Hafif ticari araç, çarpışmanın etkisiyle yol kenarındaki otobüs durağı ile park halinde bulunan motosiklete çarptı.

Kazada sürücülerden F.S. ve H.D. ile araçlarda bulunan F.B.S. (27), O.S. (25) ve E.B.Y. (24) yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Taşköprü Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA