Kastamonu'da trafik kazası! Yaralılar var

Kastamonu'da 3 aracın karıştığı trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

H.D. (73) idaresindeki otomobil, Ş.A. (47) yönetimindeki otomobil ve F.S'nin (27) kullandığı hafif ticari araç, Yukarıçayırcık köyü mevkisinde çarpıştı.

Hafif ticari araç, çarpışmanın etkisiyle yol kenarındaki otobüs durağı ile park halinde bulunan motosiklete çarptı.

YARALILAR VAR

Kazada sürücülerden F.S. ve H.D. ile araçlarda bulunan F.B.S. (27), O.S. (25) ve E.B.Y. (24) yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Taşköprü Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

