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Kastamonu'da uyuşturucu operasyonu! Gözaltılar var

Kastamonu'da polis ekiplerince yapılan çalışmalarda tespiti yapılan 8 adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda 4 şahıs gözaltına alındı.

Kastamonu'da uyuşturucu operasyonu! Gözaltılar var

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışma sonucu tespiti yapılan 8 adrese operasyon düzenlendi.

Operasyonda yapılan aramalarda 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet şarjör, 17 adet fişek, 3 adet sentetik ecza hapı, 5 gram kannabinoid maddesi ile 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Yakalanan 4 şahıs hakkında adli işlemlere başlandı.

Kaynak: İHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Gözaltı Kastamonu uyuşturucu
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