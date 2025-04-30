Kastamonu'da uyuşturucu operasyonu! Gözaltılar var

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışma sonucu tespiti yapılan 8 adrese operasyon düzenlendi.

Operasyonda yapılan aramalarda 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet şarjör, 17 adet fişek, 3 adet sentetik ecza hapı, 5 gram kannabinoid maddesi ile 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Yakalanan 4 şahıs hakkında adli işlemlere başlandı.

Kaynak: İHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır