HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Kastamonu'da uyuşturucu operasyonu! Tutuklandılar

Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Kastamonu'da uyuşturucu operasyonu! Tutuklandılar

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, geçen yıl ekim ayında 2 kişinin tutuklanmasıyla sonuçlanan uyuşturucu operasyonunun ardından, dosya üzerinde çalışmalarını sürdürdü.

Bu kapsamda uyuşturucu madde ve sentetik ecza haplarını Ankara’dan Çankırı'ya getirdiği tespit edilen şüphelileri yakalamak için Ankara'da 3 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Yakalanan 3 zanlı, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğüne getirildi.

TUTUKLANDILAR

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2’si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 1’i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kedinin çuvala konularak uzaklaştırıldığı görüntülere tepkiKedinin çuvala konularak uzaklaştırıldığı görüntülere tepki
Lüks sitede 5 milyon TL tartışması: Başka hesaba aktarılmışLüks sitede 5 milyon TL tartışması: Başka hesaba aktarılmış

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Kastamonu uyuşturucu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kameradan çıkan detay her şeyi değiştirecek! Epstein'in ölümünde yeni bir kişi tespit edildi

Kameradan çıkan detay her şeyi değiştirecek! Epstein'in ölümünde yeni bir kişi tespit edildi

3 il için deprem uyarısı: 'Örneği yok' diyerek açıkladı

3 il için deprem uyarısı: 'Örneği yok' diyerek açıkladı

F.Bahçe'de son gün çılgınlığı! Nunez mi, Brobbey mi, Yuri mi?

F.Bahçe'de son gün çılgınlığı! Nunez mi, Brobbey mi, Yuri mi?

Fenomenlere gece yarısı operasyon! Taha Özer ve Simge Barankoğlu gözaltında

Fenomenlere gece yarısı operasyon! Taha Özer ve Simge Barankoğlu gözaltında

‘Başka çaresi yok, batacak’ İslam Memiş’ten kritik uyarı

‘Başka çaresi yok, batacak’ İslam Memiş’ten kritik uyarı

471 bin liraya sıfır Togg dönemi! 2026'nın ilk dev kampanyası başladı

471 bin liraya sıfır Togg dönemi! 2026'nın ilk dev kampanyası başladı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.