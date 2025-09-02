HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Kastamonu'da yangın devam ediyor! Kara yolu trafiğe kapatıldı

Kastamonu'nun Araç ilçesine çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale 2'nci günde de sürüyor. Karabük-Kastamonu kara yolu duman altında kaldı. Kastamonu-Karabük kara yolu, Karabük ve Kastamonu'nun Araç ilçeleri arasında araç trafiğine kapatıldı. Öte yandan Karabük merkeze bağlı Aladağ mevkisinde de orman yangını çıktı.

Kastamonu'da yangın devam ediyor! Kara yolu trafiğe kapatıldı
Recep Demircan

Pazar günü öğle saatlerinde Karabük'ün Eflani ilçesi Saraycık köyünde çıkan yangın dün gece saatlerinde kontrol altına alındıktan sonra, 5 kilometre mesafedeki Kastamonu Araç ilçesi Güzelce köyünde orman yangını çıktı.

Kastamonu da yangın devam ediyor! Kara yolu trafiğe kapatıldı 1

6 KÖY TAHLİYE EDİLDİ

Yangın nedeniyle 6 köy ile 437 vatandaş tahliye edilirken, yangına karadan ve havadan müdahale başladı. 3 helikopter ve yangın söndürme uçağının müdahale ettiği yangın nedeniyle Karabük-Kastamonu kara yolunda yoğun duman oluştu. Alevlerin yükseldiği bölge dron ile görüntülendi.

Kastamonu da yangın devam ediyor! Kara yolu trafiğe kapatıldı 2

YOL TRAFİĞE KAPATILDI

Kastamonu-Karabük kara yolu Karabük ve Kastamonu'nun Araç ilçeleri arasında araç trafiğine kapatıldı.

Kastamonu da yangın devam ediyor! Kara yolu trafiğe kapatıldı 3

BİR NOKTADA DAHA YANGIN ÇIKTI

Karabük merkeze bağlı Aladağ mevkisinde de orman yangını çıktı. Ekipler, yangını söndürmek için karadan ve havadan müdahale ediyor.

Kaynak: DHA-İHA

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: 'Bu karardan geri dönülmesi gerekir'AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: 'Bu karardan geri dönülmesi gerekir'
Denize indirildi, 15 dakika sonra battı: Lüks yatta can pazarıDenize indirildi, 15 dakika sonra battı: Lüks yatta can pazarı

Anahtar Kelimeler:
Kastamonu Karabük orman yangını
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Sağlığa zararlı ürünler Bakanlık tarafından tespit edildi! Gazlı içecekten ilaç etken maddesi çıktı

Sağlığa zararlı ürünler Bakanlık tarafından tespit edildi! Gazlı içecekten ilaç etken maddesi çıktı

CHP İstanbul İl kongresi iptal edildi; kayyum atandı

CHP İstanbul İl kongresi iptal edildi; kayyum atandı

Lookman'da devler karşı karşıya! Fenerbahçe'de teklif yaptı...

Lookman'da devler karşı karşıya! Fenerbahçe'de teklif yaptı...

CHP eski Genel Başkanı Hikmet Çetin, MHP lideri Bahçeli'yle görüştü

CHP eski Genel Başkanı Hikmet Çetin, MHP lideri Bahçeli'yle görüştü

Bahçeli'den 'İBB soruşturması' çağrısı yaptı: "Süratle tayin edilmesini diliyoruz"

Bahçeli'den 'İBB soruşturması' çağrısı yaptı: "Süratle tayin edilmesini diliyoruz"

Türkiye bu görüntüyü unutamayacak! Eşinin yanında defalarca bıçaklandı... O anlar kamerada

Türkiye bu görüntüyü unutamayacak! Eşinin yanında defalarca bıçaklandı... O anlar kamerada

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.