HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Kastamonu’da alevlere teslim olan forklift ve otomobil kullanılmaz hale geldi

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde, aynı gece çıkan iki yangında bir otomobil ve bir forklift kullanılmaz hale geldi.Yangınlar, dün gece saatlerinde Kastamonu’nun Tosya ilçesinde meydana geldi.

Kastamonu’da alevlere teslim olan forklift ve otomobil kullanılmaz hale geldi

Yangınlar, dün gece saatlerinde Kastamonu’nun Tosya ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çetsan mevkiinde, E.G.’ye ait otomobil henüz belirlenemeyen bir sebeple alev aldı. Durumu fark eden vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Kısa sürede olay yerine ulaşan Tosya Belediyesi itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangında otomobil kullanılmaz hale geldi.
D100 karayolu üzerindeki bir tuğla fabrikası önündeki forkliftte de bilinmeyen sebeple yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangında forklift tamamen kullanılamaz hale geldi.
Her iki yangında da can kaybı yaşanmazken, polis ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.

Kastamonu’da alevlere teslim olan forklift ve otomobil kullanılmaz hale geldi 1

Kastamonu’da alevlere teslim olan forklift ve otomobil kullanılmaz hale geldi 2

Kastamonu’da alevlere teslim olan forklift ve otomobil kullanılmaz hale geldi 3
(İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Sosyal medyadan aldığı krem hastanelik etti!Sosyal medyadan aldığı krem hastanelik etti!
Balıkesir depreminde yaralananlara ziyaret...Balıkesir depreminde yaralananlara ziyaret...

Anahtar Kelimeler:
yangın
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Balıkesir'deki depremde ölen vatandaş ünlü ismin amcası çıktı!

Balıkesir'deki depremde ölen vatandaş ünlü ismin amcası çıktı!

Depreme yemek masasında yakalandılar! Öncesinde bildirim geldi

Depreme yemek masasında yakalandılar! Öncesinde bildirim geldi

Balıkesir depreminin ardından 'dikkat' diyerek o ili uyardı!

Balıkesir depreminin ardından 'dikkat' diyerek o ili uyardı!

Mourinho'nun artık sabrı taştı! Yönetime rest... Ortalık karıştı

Mourinho'nun artık sabrı taştı! Yönetime rest... Ortalık karıştı

Balıkesir'den kabus gibi fotoğraflar! Gün ağarınca ortaya çıktı

Balıkesir'den kabus gibi fotoğraflar! Gün ağarınca ortaya çıktı

AFAD duyurdu! Ankara güne depremle uyandı

AFAD duyurdu! Ankara güne depremle uyandı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.