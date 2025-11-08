Kastamonu’da balıkçı barınağında çıkan kavgada iki kişi yaralandı

Kastamonu’nun Cide ilçesinde balıkçı barınağında çıkan kavgada iki kişi yaralandı. Kavgada yaralanan bir kişi de, denize atıldı.

Kavga, Cide ilçesine bağlı Balıkçı Barınağındagece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki grup arasında bilinmeyen sebeple sözlü tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine yaşanan kavgada S.D. ve A.D., bir grup tarafından taş ve sopalarla darp edildi. Çıkan kavgada darp edilen bir kişi de denize atıldı. Çevredeki vatandaşlar, kavga eden iki gurubu ayırmak için araya girmelerine rağmen başarılı olamadı.

Denize atılan kişi de, çevrede bulunan vatandaşlar tarafından sudan çıkarıldı.

Olay yerine çağrılan polis ekipleri, kavga eden gurubu ayırdı. Kavga yaralanan S.D. ve A.D., olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından Cide Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Olayın ardından Cide İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olaya karışan şahısları ifadesi alınmak üzere karakola götürdü. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.

Kaynak: İHA | Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır