HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Kastamonu’da balıkçı barınağında çıkan kavgada iki kişi yaralandı

Kastamonu’nun Cide ilçesinde balıkçı barınağında çıkan kavgada iki kişi yaralandı.

Kastamonu’da balıkçı barınağında çıkan kavgada iki kişi yaralandı

Kastamonu’nun Cide ilçesinde balıkçı barınağında çıkan kavgada iki kişi yaralandı. Kavgada yaralanan bir kişi de, denize atıldı.

Kavga, Cide ilçesine bağlı Balıkçı Barınağındagece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki grup arasında bilinmeyen sebeple sözlü tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine yaşanan kavgada S.D. ve A.D., bir grup tarafından taş ve sopalarla darp edildi. Çıkan kavgada darp edilen bir kişi de denize atıldı. Çevredeki vatandaşlar, kavga eden iki gurubu ayırmak için araya girmelerine rağmen başarılı olamadı.

Kastamonu’da balıkçı barınağında çıkan kavgada iki kişi yaralandı 1

Kastamonu’da balıkçı barınağında çıkan kavgada iki kişi yaralandı 2

Denize atılan kişi de, çevrede bulunan vatandaşlar tarafından sudan çıkarıldı.

Olay yerine çağrılan polis ekipleri, kavga eden gurubu ayırdı. Kavga yaralanan S.D. ve A.D., olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından Cide Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Olayın ardından Cide İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olaya karışan şahısları ifadesi alınmak üzere karakola götürdü. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.

Kastamonu’da balıkçı barınağında çıkan kavgada iki kişi yaralandı 3

Kastamonu’da balıkçı barınağında çıkan kavgada iki kişi yaralandı 4

Kastamonu’da balıkçı barınağında çıkan kavgada iki kişi yaralandı 5Kaynak: İHA   |   Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
6 kişi yaşamını yitirmişti, alevlerin arasından yarı çıplak çıkıp geldi6 kişi yaşamını yitirmişti, alevlerin arasından yarı çıplak çıkıp geldi
Asırlık çınar ağacının koruma altına alınması bekleniyorAsırlık çınar ağacının koruma altına alınması bekleniyor

Anahtar Kelimeler:
Kastamonu Cide
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Türkiye, Netanyahu hakkında yakalama kararı çıkarttı

Türkiye, Netanyahu hakkında yakalama kararı çıkarttı

ABD'de Türk vatandaşı polis müdahalesi sırasında öldürüldü

ABD'de Türk vatandaşı polis müdahalesi sırasında öldürüldü

Lionel Messi transferinde Galatasaray'a resmi cevap! Inter Miami'den Messi için açıklama geldi

Lionel Messi transferinde Galatasaray'a resmi cevap! Inter Miami'den Messi için açıklama geldi

Dantel pareosuyla poz verdi! Minik bikinisini böyle düzeltti

Dantel pareosuyla poz verdi! Minik bikinisini böyle düzeltti

Yatırım bankasına operasyon! 3 yönetici gözaltına alındı

Yatırım bankasına operasyon! 3 yönetici gözaltına alındı

Altın için kritik eşiği işaret etti 'Yeni rekorlar görebiliriz' ev araba almak isteyenlerin hamlesi belli oldu

Altın için kritik eşiği işaret etti 'Yeni rekorlar görebiliriz' ev araba almak isteyenlerin hamlesi belli oldu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.