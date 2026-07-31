HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Kastamonu’da bin 699 adet sentetik ecza hapı ile 387 gram amfetamin ele geçirildi

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen narkotik operasyonunda 387,28 gram toz hâlde amfetamin ile bin 699 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

Kastamonu’da bin 699 adet sentetik ecza hapı ile 387 gram amfetamin ele geçirildi

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar neticesinde gerçekleştirilen operasyonda; 387,28 gram toz halde amfetamin olduğu değerlendirilen madde ile bin 699 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi. Olayla ilgili olarak 3 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden S.C. tutuklanarak cezaevine gönderildi, diğer şüpheliler ise adli kontrol ile serbest bırakıldı.
Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, uyuşturucu madde imal ve ticareti yapan şahıslara yönelik mücadelenin, halkın huzur ve güvenliği için kararlılıkla devam edeceği belirtildi.

Kastamonu’da bin 699 adet sentetik ecza hapı ile 387 gram amfetamin ele geçirildi 1

Kastamonu’da bin 699 adet sentetik ecza hapı ile 387 gram amfetamin ele geçirildi 2

Kastamonu’da bin 699 adet sentetik ecza hapı ile 387 gram amfetamin ele geçirildi 3


Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Rüzgar güllerinde çalışan personel yangını görüntülediRüzgar güllerinde çalışan personel yangını görüntüledi
İşte orman yangınlarında son durumİşte orman yangınlarında son durum

Anahtar Kelimeler:
Kastamonu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Dünya bu görüntüleri konuşuyor! İspanya'da yüzlerce göçmen kıyıya akın etti, acil alarm verildi

Dünya bu görüntüleri konuşuyor! İspanya'da yüzlerce göçmen kıyıya akın etti, acil alarm verildi

Gazeteci Cem Küçük gözaltına alındı

Gazeteci Cem Küçük gözaltına alındı

Ve Muhammed Salah teklifi kabul etti! İmzayı atıyor

Ve Muhammed Salah teklifi kabul etti! İmzayı atıyor

Bikinili hali sosyal medyayı salladı! "Bu sen misin?"

Bikinili hali sosyal medyayı salladı! "Bu sen misin?"

ÖTV'de yeni düzenleme: Binek otomobillere asgari maktu vergi geldi

ÖTV'de yeni düzenleme: Binek otomobillere asgari maktu vergi geldi

Et ürünlerinde sakatat, salçada gıda boyası... Bakanlık yeni taklit ve tağşiş listesini açıkladı

Et ürünlerinde sakatat, salçada gıda boyası... Bakanlık yeni taklit ve tağşiş listesini açıkladı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.