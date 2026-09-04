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Kastamonu’da boynuzlu engerek yılanı görüldü

Kastamonu’nun Cide ilçesinde nesli tükenme tehlikesi altında olan boynuzlu engerek yılanı görüntülendi.Kastamonu’nun Cide ilçesi Küre Dağları Milli Parkı içerisinde yer alan Loç Vadisi bölgesindeki Malyas Kanyonu mevkiinde Mustafa Yiğit, bir yılan fark etti.

Kastamonu’da boynuzlu engerek yılanı görüldü

Kastamonu’nun Cide ilçesinde nesli tükenme tehlikesi altında olan boynuzlu engerek yılanı görüntülendi.
Kastamonu’da boynuzlu engerek yılanı görüldü 1
Kastamonu’nun Cide ilçesi Küre Dağları Milli Parkı içerisinde yer alan Loç Vadisi bölgesindeki Malyas Kanyonu mevkiinde Mustafa Yiğit, bir yılan fark etti.
Kastamonu’da boynuzlu engerek yılanı görüldü 2

Yılanı cep telefonu kamerasıyla görüntüleyen Yiğit, yaptığı araştırmalar neticesinde yılanın koruma altında olan ve nesli tükenme tehlikesi altındaki boynuzlu engerek yılanı olduğunu öğrendi. Yiğit’in cep telefonu kamerasıyla bir süre görüntülediği yılan ormanlık alana doğru hareket ederek gözden kayboldu.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Kastamonu yılan
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