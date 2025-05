Kastamonu’da hastane önüne bırakılan ve hayatını kaybeden şahsın arkadaşları tutuklandı

Edinilen bilgiye göre, Devrekani ilçesinde cezaevinden izinli çıktığı öğrenilen 23 yaşındaki Suat Can Dere, arkadaşları D.A. ve Y.K. ile birlikte araç ile gezintiye çıktı. Gece geç saatlerde Suat Can Dere, arkadaşlarıyla birlikte araçla gezindikleri sırada fenalaştı. Bunun üzerine D.A. ve Y.K., fenalaşan arkadaşlarını Devrekani Devlet Hastanesinin önüne getirerek bıraktı. Bilinci kapalı olan Suat Can Dere, buradaki ilk müdahalenin ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Dere, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

ŞÜPHELİ İKİ KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Olayın ardından Devrekani Cumhuriyet Savcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Dere’nin arkadaşları olan Y.K. ve D.A. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Dere’nin yasaklı madde kullandığı iddia edilirken, kesin ölüm sebebi yapılacak otopsi sonrasında belli olacak.

