Kastamonu’da iş yeri kurşunlayan şahıs tutuklandı

Kastamonu’da bir iş yerini kurşunladıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 3 şüpheliden 1’i tutuklandı.

Olay, 24 Aralık tarihinde saat 02.00 sıralarında Hepkebirler Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mahallede bulunan bir iş yeri kurşunlanmasıyla ilgili inceleme başlatan Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, konuyla ilgili 3 şüpheliyi gözaltına alındı. Olayda kullanılan tabancayla yakalanan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Hakim karşısına çıkartılan şüphelilerden F.K. tutuklanırken, 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: İHA

