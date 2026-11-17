Kastamonu’nun Tosya ilçesinde yoldan çıkan otomobilin devrilmesi neticesinde meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, Tosya ilçesi D100 kara yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Z.Y. idaresindeki otomobil, sürücüsünün yoğun sis ve sağanak yağış etkili olan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde devrildi. Kazada sürücü ile araçta bulunan Ü.G.Y., O.E. ve N.Y. yaralandı.

112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine intikal eden sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralar, Tosya Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.



Kaynak: İHA | Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır