Kastamonu’da otomobil şarampole uçtu: 4 yaralı

Kastamonu’nun Küre ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yaklaşık 20 metreden şarampole uçtu. Kazada 4 kişi, yaralandı.

Kaza, Kastamonu-İnebolu karayolu Küre ilçesine bağlı Camili köy mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, F.T. idaresindeki otomobil, virajı döndüğü esnada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole uçtu. Yaklaşık 20 metre şarampole uçan araç, yol kenarındaki ağaçlara çarparak takla attı. Kazada sürücü ile araçta yolcu olarak bulunan F.T., N.B. ve A.Y.T. yaralandı. Kaza sonrası olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince ambulansla Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Jandarma trafik ekipleri ise kaza yerinde incelemelerde bulundu.



Kaynak: İHA | Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır