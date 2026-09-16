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Kastamonu’da otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 5 yaralı

Kastamonu’nun Daday ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması neticesinde 5 kişi yaralandı.

Kastamonu’da otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 5 yaralı

Kaza, Kastamonu-Daday kara yolu Davut köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İ.K. idaresindeki plakası öğrenilemeyen otomobil ile S.T. yönetimindeki plakası öğrenilemeyen otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobillerden biri, tarlaya sürüklendi. Kazada sürücüler ile araçlarda yolcu olarak bulunan S.T., R.T. ve M.K. yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından Daday Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kastamonu’da otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 5 yaralı 1

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Çiğdem Berfin Sevinç tarafından yayına alınmıştır

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kaza
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