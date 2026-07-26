HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Kastamonu’da selin geliş anı cep telefonu kamerasına yansıdı

Kastamonu’nun Cide ilçesinde kuvvetli yağışların ardından Devrekani Çayı’nın taşması sonucu sel meydana geldi. Selin geliş anı ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kastamonu’da selin geliş anı cep telefonu kamerasına yansıdı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün "turuncu" kod ile uyardığı Kastamonu’da cuma günü başlayan kuvvetli sağanak yağışlar etkili oldu. Özellikle sahil ilçelerinde etkili olan şiddetli yağışlar taşkınlara neden oldu. Metrekareye 220 kilogramdan fazla yağışın düştüğü Cide ve Doğanyurt ilçelerinde 150’den fazla iş yeri, ev ve depoyu su basarken, çok sayıda araç da sular altında kaldı.
Cide’de büyük hasara yol açan selin geliş anı ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Cide ilçe merkezinden geçen Devrekani Çayı üzerinde bulunan köprülerin taşkına yol açmaması için Devlet Su İşleri (DSİ) 23. Bölge Müdürlüğü ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve Cide Belediyesi ekiplerince ayaklarının temizlendiği görüntüler ortaya çıktı. Ayrıca Cide ilçe merkezinde sele neden olan taşkın da cep telefonu kamerasına yansıdı.
Taşkınların ardından ekiplerin su tahliye çalışmaları aralıksız sürüyor.

Kastamonu’da selin geliş anı cep telefonu kamerasına yansıdı 1

Kastamonu’da selin geliş anı cep telefonu kamerasına yansıdı 2

Kastamonu’da selin geliş anı cep telefonu kamerasına yansıdı 3


Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Edirne’de gölete elektrik verildiği iddiası: Yüzlerce balık telef olduEdirne’de gölete elektrik verildiği iddiası: Yüzlerce balık telef oldu
Ardanuç’ta kızıl akbabaların yavrularını beslediği anlar kameradaArdanuç’ta kızıl akbabaların yavrularını beslediği anlar kamerada

Anahtar Kelimeler:
Kastamonu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Adana'da kanlı gece! Art arda cinayetler: 3'ü kadın 6 kişi öldü

Adana'da kanlı gece! Art arda cinayetler: 3'ü kadın 6 kişi öldü

ABD'nin planı ortaya çıktı! Binlerce asker saldıracak

ABD'nin planı ortaya çıktı! Binlerce asker saldıracak

Galatasaray transferde bombayı patlatmak üzere! 10 numaraya dünya yıldızı

Galatasaray transferde bombayı patlatmak üzere! 10 numaraya dünya yıldızı

Oktay Kaynarca'nın partneri sır gibi saklanıyordu! Bomba isim

Oktay Kaynarca'nın partneri sır gibi saklanıyordu! Bomba isim

Altın almayı kolaylaştıracak adım! Yeni sistem devreye girdi

Altın almayı kolaylaştıracak adım! Yeni sistem devreye girdi

Beyaz peynirinde ölümcül bakteri tespit edilen Tahsildaroğlu'ndan açıklama

Beyaz peynirinde ölümcül bakteri tespit edilen Tahsildaroğlu'ndan açıklama

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.