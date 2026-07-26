Kastamonu’da selin geliş anı cep telefonu kamerasına yansıdı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün "turuncu" kod ile uyardığı Kastamonu’da cuma günü başlayan kuvvetli sağanak yağışlar etkili oldu. Özellikle sahil ilçelerinde etkili olan şiddetli yağışlar taşkınlara neden oldu. Metrekareye 220 kilogramdan fazla yağışın düştüğü Cide ve Doğanyurt ilçelerinde 150’den fazla iş yeri, ev ve depoyu su basarken, çok sayıda araç da sular altında kaldı.

Cide’de büyük hasara yol açan selin geliş anı ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Cide ilçe merkezinden geçen Devrekani Çayı üzerinde bulunan köprülerin taşkına yol açmaması için Devlet Su İşleri (DSİ) 23. Bölge Müdürlüğü ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve Cide Belediyesi ekiplerince ayaklarının temizlendiği görüntüler ortaya çıktı. Ayrıca Cide ilçe merkezinde sele neden olan taşkın da cep telefonu kamerasına yansıdı.

Taşkınların ardından ekiplerin su tahliye çalışmaları aralıksız sürüyor.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır