Kastamonu’da su kanalına düşen otomobildeki 4 kişi yaralandı

Kastamonu-Çankırı sınırında Ilgaz ilçesinde kontrolden çıkan otomobil, su kanalına düştü. Kazada araçta bulunan 1’i ağır 4 kişi yaralandı.

Kaza, İstanbul-Samsun karayolu Ilgaz-Tosya istikameti D100 karayolu üzerinde Kastamonu-Çankırı sınırında bulunan Yerkuyu köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İ.K. idaresindeki otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çıkıp toprak zeminde bir müddet sürüklendikten sonra su kanalına düştü. Kazada araçta bulunan sürücüsü İ.K. (46), H.K. (27), F.N.K. (23) ve A.K. (50) yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan ambulanslarla Ilgaz Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan A.K.’nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu ve hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.
Kazanın ardından trafik ekipleri, güvenlik önlemleri alarak incelemelerde bulundu.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

