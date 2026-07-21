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Kastamonu’da uyuşturucu operasyonlarında 5 şüpheli gözaltına alındı

Kastamonu’da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 5 şüpheli gözaltına alındı.

Kastamonu’da uyuşturucu operasyonlarında 5 şüpheli gözaltına alındı

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince "uyuşturucu madde imalatı ve ticareti" yapan şahıslara yönelik 13-19 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilen operasyonlarda, 28 gram skunk, 12,5 gram metamfetamin, 4 adet uyuşturucu madde içme aparatı, 24 adet sentetik ecza hapı, 1 adet pürmüz tipi çakmak, 1 adet hassas terazi, 2 adet cep telefonu, 2 adet SIM kartı, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 62 bin 540 TL nakit para ele geçirildi.
Operasyonlarda gözaltına alınan 5 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Kastamonu’da uyuşturucu operasyonlarında 5 şüpheli gözaltına alındı 1
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Kastamonu
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