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Kastamonu’da uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklama

Kastamonu’nun Araç ilçesinde polis ekiplerince Agerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

Kastamonu’da uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklama

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ve Araç İlçe Emniyet Amirliğince, uyuşturucu madde kullanan ve ticaretini yapan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü. Yürütülen planlı ve koordineli çalışmalar neticesinde iki ayrı operasyon gerçekleştirildi. Operasyon çerçevesinde yapılan aramalarda, 355,51 gram bonzai, 701 adet sentetik ecza hapı, 0,07 gram metamfetamin, 80 adet şeffaf kilitli poşet, suçtan elde edildiği değerlendirilen 7 bin 250 TL nakit para ele geçirildi. Araç İlçe Emniyet Amirliğince gerçekleştirilen operasyonda ise yapılan aramalarda bin 118 adet sentetik ecza hapı, suçtan elde edildiği değerlendirilen 3 bin 435 TL nakit para ele geçirildi. Gerçekleştirilen operasyonlar kapsamında S.Ç., B.D., E.Ç. ve E.Ç. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli tutuklandı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Kastamonu
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