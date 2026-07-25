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Kastamonu’da yağışın sebep olduğu 3 zincirleme kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde sağanak yağış sebebiyle kayganlaşan D100 karayolunda meydana gelen 3 ayrı zincirleme trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 12 kişi ise yaralandı.Kazalar, Kastamonu’nun Tosya ilçesi D100 karayolu Çaykapı mevkisi Samsun istikametinde meydana geldi.

Kastamonu’da yağışın sebep olduğu 3 zincirleme kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde sağanak yağış sebebiyle kayganlaşan D100 karayolunda meydana gelen 3 ayrı zincirleme trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 12 kişi ise yaralandı.

Kazalar, Kastamonu’nun Tosya ilçesi D100 karayolu Çaykapı mevkisi Samsun istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun istikametinde seyir halinde olan 1’i tır 5 araç yağış sebebiyle zincirleme kaza yaptı. İlk kazanın olduğu alana yaklaşık 3 kilometre mesafede iki ayrı zincirleme trafik kazası daha meydana geldi. 20’den fazla aracın karıştığı 3 ayrı trafik kazasında Hikmet Karakayalı (76), Hakan K., (37), Şeyma Ö. (31), Nazife K. (57), M.K.K. (16), Tuğba K. (33), T.E.K. (13), Sinan A. (41), Türkan Ç. (67), Senem K.Ç., Halide K., İdil K. ile ismi öğrenilemeyen 1 kişi yaralandı.

YARALILARDAN BİRİ KURTARILAMADI

112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Tosya Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. İzinde olan hastane personeli de yaralılar sebebiyle göreve çağrıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan Hikmet Karakayalı kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

15 KİLOMETRE ARAÇ KUYRUĞU OLUŞTU

Kazalar sebebiyle D100 karayolunun Samsun istikameti trafiğe kapandı. Yolun kapanması sebebiyle yaklaşık 15 kilometre uzunluğunda araç kuyruğu oluştu. Polis ekipleri tarafından güvenlik önlemi alınan yolda trafik akışı tek şeritten sağlanmaya başlandı. Yoldaki araçların çekiciler yardımıyla kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.

Kazalarla ilgili inceleme başlatıldı.

Kastamonu’da yağışın sebep olduğu 3 zincirleme kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı 1

Kastamonu’da yağışın sebep olduğu 3 zincirleme kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı 2

Kastamonu’da yağışın sebep olduğu 3 zincirleme kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı 3


Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Kastamonu
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